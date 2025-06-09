توزيع هدية خادم الحرمين على ضيوف الرحمن

البلاد – منى

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، ثاني أيام التشريق، بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- من المصاحف الشريفة، على الحجاج المتعجلين أثناء مغادرتهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ويبلغ عدد النسخ المخصصة للتوزيع هذا العام (2,521,380) مليون نسخة من المصحف الشريف، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بمختلف الأحجام وترجمات معانيه بعدة لغات عالمية، بما يضمن إيصال هذه الهدية المباركة إلى مختلف الجنسيات.

تأتي هذه الجهود في إطار تجسيد عناية القيادة الرشيدة-أيدها الله- بكتاب الله الكريم، وحرصها على توديع ضيوف الرحمن بأسمى الهدايا، تعبيرًا عما حظوا به من اهتمام ورعاية منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى مغادرتهم، بما يُجسد رسالة المملكة في خدمة الحجاج، ورعاية شؤونهم على أعلى المستويات.