تهيئة طرق المدينة لتيسير تنقل ضيوف الرحمن

البلاد – المدينة المنورة

جهّزت الهيئة العامة للنقل الطرق السريعة بمنطقة المدينة المنورة؛ لتيسير تنقل ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر الحافلات والمركبات والوصول إلى كافة وجهاتهم بيسر وأمان.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن استكمال جاهزية الطرق السريعة بمنطقه المدينة المنورة، شملت تنفيذ أكثر من 3000 متر طولي من أعمال السياج على الطرق السريعة وصيانتها، وتنفيذ أكثر من 400 متر من الحواجز المعدنية والوقائية على امتداد الطرق الواقعة ضمن النطاق الإداري للمنطقة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 1000 حالة صيانة للعبّارات والقنوات المخصّصة لتصريف مياه الأمطار على الطرق السريعة بالمنطقة، وإجراء 247 حالة فحص وصيانة للجسور، إلى جانب تنفيذ ما يزيد على 400 كلم من أعمال السفلتة على امتداد الطرق السريعة، وذلك ضمن خطة الهيئة لموسم الحج، التي تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة على الطرق، التي يسلكها المسافرون والحجاج بعد أدائهم مناسك الحج، وعودتهم إلى بلدانهم بيسر وأمان.