الهلال يفقد خدمات لاجامي في مونديال الأندية

البلاد- جدة

تأكد غياب علي لاجامي، مدافع النصر السابق المنضم حديثًا إلى الهلال، عن قائمة فريقه الجديد في كأس العالم للأندية المقررة منتصف يونيو الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح عبد الرحمن الخنين، وكيل أعمال اللاعب، أن استبعاد لاجامي جاء بسبب عدم إمكانية تسجيله ضمن فترة التسجيل الاستثنائية.

وأشار الخنين إلى أن عقد لاجامي مع الهلال يبدأ رسميًا في 10 سبتمبر المقبل، وهو الموعد الأخير لفترة الانتقالات الصيفية، مما يتيح للهلال قيد اللاعب والمشاركة معه في المباريات عقب انتهاء عقده مع النصر.

كما أضاف وكيل اللاعب أن لاجامي سيلتحق خلال هذه الفترة بمعسكر المنتخب السعودي، الذي يشارك في بطولة الكونكاكاف المتزامنة مع كأس العالم للأندية.

يُذكر أن انتقال علي لاجامي إلى الهلال جاء في صفقة انتقال حر، مستفيدًا من دخوله الفترة الحرة في عقده مع النصر، الذي ينتهي رسميًا في 10 سبتمبر. وشدد الخنين على أن النصر لن يوافق على فسخ عقد اللاعب قبل نهايته.

وأكد وكيل اللاعب أنهم استشاروا محاميًا متخصصًا حول إمكانية فسخ عقده، إلا أن الرأي القانوني أوضح عدم أحقية اللاعب في فسخ العقد قبل موعده الرسمي؛ ما دفعهم إلى استبعاد فكرة فسخ العقد بشكل نهائي.