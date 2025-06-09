الأخضر يختتم استعداده لمواجهة أستراليا في ختام تصفيات كأس العالم

البلاد- جدة
بحضور سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا، مساء غدٍ الثلاثاء، على “ملعب الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك في ختام الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلتها تمرين المربعات، قبل أن تُجرى تقسيمة بين مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.