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اطلع على آليات استقبالهم وتسهيل إجراءات سفرهم.. وزير النقل يقف على جاهزية مطار الملك عبدالعزيز لمغادرة الحجاج

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1446 هـ       9 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – منى
تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس (الأحد)، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ للوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن أتموا مناسك حجهم لهذا العام.
واطلع الجاسر خلال الزيارة على آليات استقبال الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم في صالات المغادرة، وسير الأعمال التشغيلية والمرافق والخدمات المقدمة؛ بما يضمن انسيابية الحركة، ورفع كفاءة الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج؛ وفق أعلى معايير الجودة.
يُذكر أن مرحلة القدوم في موسم حج هذا العام شهدت استقبال أكثر من 1.4 مليون حاج من خارج المملكة عبر الجو، من خلال أكثر من 10 آلاف رحلة دولية مجدولة وعارضة، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ووصل الحجاج من 71 دولة، ومن 238 وجهة، وخُصصت 11 صالة سفر لاستقبالهم.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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