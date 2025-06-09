اطلع على آليات استقبالهم وتسهيل إجراءات سفرهم.. وزير النقل يقف على جاهزية مطار الملك عبدالعزيز لمغادرة الحجاج

البلاد – منى

تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس (الأحد)، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ للوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن أتموا مناسك حجهم لهذا العام.

واطلع الجاسر خلال الزيارة على آليات استقبال الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم في صالات المغادرة، وسير الأعمال التشغيلية والمرافق والخدمات المقدمة؛ بما يضمن انسيابية الحركة، ورفع كفاءة الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج؛ وفق أعلى معايير الجودة.

يُذكر أن مرحلة القدوم في موسم حج هذا العام شهدت استقبال أكثر من 1.4 مليون حاج من خارج المملكة عبر الجو، من خلال أكثر من 10 آلاف رحلة دولية مجدولة وعارضة، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ووصل الحجاج من 71 دولة، ومن 238 وجهة، وخُصصت 11 صالة سفر لاستقبالهم.