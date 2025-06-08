وسط منظومة متكاملة من الخدمات.. ضيوف خادم الحرمين: نعيش فرحة العمر وسط كرم الضيافة ورحابة الاستقبال

البلاد ــ منى

عبر عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن سعادتهم مع حلول أول أيام التشريق، مؤكدين أن هذه اللحظات تُتوّج رحلة إيمانية استثنائية حفلت بالتيسير والتنظيم، مؤكدين حجم الرعاية والعناية، التي وفّرتها المملكة لضيوف الرحمن، وأنهم يعيشون فرحة العمر بين كرم الضيافة ورحابة الاستقبال.

وثمّن ضيوف برنامج خادم الحرمين جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقديم الخدمات المتكاملة، التي بدأت من لحظة الوصول إلى المشاعر المقدسة، واستمرت في مختلف مراحل النسك، مؤكدين أن المملكة قدّمت نموذجًا يُحتذى به في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما، بوسائل حديثة وخدمات متكاملة.

وقال الحاج محمد الحضري من ألمانيا:” نعيش فرحة إيمانية لا يمكن وصفها، فكل شيء مهيأ للحاج هنا؛ بفضل الله ثم بجهود المملكة، وأكثر ما لفتني هو اعتماد أحدث التقنيات في تنظيم التفويج وإدارة الحشود، ما جعل التنقل بين المشاعر أكثر سهولة وانسيابية، حتى في أوقات الذروة.

من جانبه، عبّر الحاج محمد عبدالله إدريس من السودان عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- على هذه المكرمة، قائلًا:” لم نأتِ للحج فقط، بل لنشهد تحولًا إداريًا وتقنيًا مبهرًا، فمن بطاقة نسك الذكية إلى الجهود الأمنية والصحية، كل تفصيلة مدروسة وتُنفذ بدقة واهتمام”.

وينعم ضيوف البرنامج من خلال وجودهم في مشعر منى بأجواء إيمانية وسكينة وأمان؛ تشملهم بالرعاية والخدمة لمنظومة عمل تشاركية من مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالحج.

يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، استضاف في موسم حج هذا العام نحو (2443) حاجًا وحاجة لأكثر من (100) دولة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لضمان أداء النسك بكل يُسرٍ وطمأنينة.