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ماني خارج حسابات النصر
الرياضة

ماني خارج حسابات النصر

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1446 هـ       8 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عالمية أن إدارة النصر قد أبلغت الدولي السنغالي ساديو ماني بالخروج من حسابات النادي في الموسم الجديد 2025-2026.

وانضم ماني لصفوف النصر في صيف 2023 وساهم اللاعب خلال موسمين مع الفريق بـ 62 هدفًا.

ووفقًا لشبكة cedisport فإن إدارة النصر قد أبلغت ماني بالرحيل وتوفير عرض لمغادرة النادي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يتمكن النصر من تحقيق أي لقب في الموسم المنقضي، بالإضافة إلى تبخر حلمه في بلوغ النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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