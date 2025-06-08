ماني خارج حسابات النصر

البلاد- جدة كشفت تقارير عالمية أن إدارة النصر قد أبلغت الدولي السنغالي ساديو ماني بالخروج من حسابات النادي في الموسم الجديد 2025-2026.

وانضم ماني لصفوف النصر في صيف 2023 وساهم اللاعب خلال موسمين مع الفريق بـ 62 هدفًا. ووفقًا لشبكة cedisport فإن إدارة النصر قد أبلغت ماني بالرحيل وتوفير عرض لمغادرة النادي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية. ولم يتمكن النصر من تحقيق أي لقب في الموسم المنقضي، بالإضافة إلى تبخر حلمه في بلوغ النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.