ماني خارج حسابات النصر

الرياضةماني خارج حسابات النصر صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1446 هـ 8 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشفت تقارير عالمية أن إدارة النصر قد أبلغت الدولي السنغالي ساديو ماني بالخروج من حسابات النادي في الموسم الجديد 2025-2026. وانضم ماني لصفوف النصر في صيف 2023 وساهم اللاعب خلال موسمين مع الفريق بـ 62 هدفًا. ووفقًا لشبكة cedisport فإن إدارة النصر قد أبلغت ماني بالرحيل وتوفير عرض لمغادرة النادي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية. ولم يتمكن النصر من تحقيق أي لقب في الموسم المنقضي، بالإضافة إلى تبخر حلمه في بلوغ النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.