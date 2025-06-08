قائمة الأخضر في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

أزاح الموقع الرسمي لبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 الستار عن قائمة المنتخب الوطني السعودي المشاركة في المسابقة.
وتستضيف كندا والولايات المتحدة كأس الكونكاكاف 2025 في الفترة من 14 يونيو الجاري، حتى 6 من يوليو المقبل.
وجاءت قائمة المنتخب السعودي في كأس كونكاكاف 2025 على النحو التالي:
نواف العقيدي – مهند الشنقيطي – علي لاجامي – عبدالإله العمري – عبدالله مادو – علي الحسن – مختار علي – مروان الصحفي – فراس البريكان – فيصل الغامدي – صالح الشهري – سعود عبدالحميد – نواف بوشل – حسن كادش – أيمن يحيى – زياد الجهني – محمد بكر – مهند ال سعد – تركي العمار – عبدالله السالم – عبدالرحمن الصانبي – أحمد الكسار – علي الأسمري – عبدالرحمن العبود – همام الهمامي – علي مجرشي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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