تعرف على تشكيل الأخضر المتوقع أمام المنتخب الأسترالي

الرياضةتعرف على تشكيل الأخضر المتوقع أمام المنتخب الأسترالي صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1446 هـ 8 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة استقر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني السعودي على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة أستراليا. ويستضيف الأخضر منتخب أستراليا بملعب الإنماء بجدة الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. ويرغب رينارد للدفع بتشكيلة هجومية؛ من أجل حاجة المنتخب الوطني لتسجيل خماسية في الشباك الأسترالية وحسم بطاقة الترشح إلى مونديال 2026 بشكل مباشر. وجاء التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام نظيره الأسترالي على النحو التالي: في حراسة المرمى: نواف العقيدي في خط الدفاع: علي مجرشي – حسن كادش – حسان تمبكتي – نواف بوشل. في خط الوسط: محمد كنو – فيصل الغامدي – مصعب الجوير. في الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – عبدالرحمن العبود.