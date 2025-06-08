الرياضة الهلال يؤجل صفقاته الأجنبية إلى الصيف

محمد الجليحي- الرياض

علمت مصادر” البلاد” عن استبعاد إدارة الهلال التعاقد مع أي لاعب أجنبي، وذلك لضيق الوقت.

جاء القرار بعد رفض المهاجم النيجيري الانتقال للدوري السعودي، وإصراره على استكمال مشواره في القارة الأوروبية. وسوف تركز إدارة الهلال على الفريق المشارك في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية. وبهذا القرار سوف يشارك الهلال بلاعبيه الحاليين، وهم الصربيان ميتروفيتش وسافيتش والبرازيليون كايو ومالكوم ولودي وليوناردو، والسنغالي كولوبالي، والمغربي بونو، والبرتغاليان كانسيلو ونيفيز.