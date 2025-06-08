قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج

البلاد – الكويت
هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.
وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه.
وأشاد سمو أمير دولة الكويت باستمرار ومتابعة أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المشاعر كافة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، وهي محل إشادة وتقدير وثناء الجميع.
وقدّر سموه الدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه.
وسأل سموه، الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة.
كما هنأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه.
وثمن سموه استمرار ومتابعة أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المشاعر كافة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك.
وقدر سمو ولي عهد دولة الكويت، الدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه.
وسأل سموه، الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة.
وهنأ سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.
هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.
وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه.
وأشاد سمو أمير دولة الكويت باستمرار ومتابعة أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المشاعر كافة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، وهي محل إشادة وتقدير وثناء الجميع.
وقدّر سموه الدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه.
وسأل سموه، الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة.
كما هنأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه.
وثمن سموه استمرار ومتابعة أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المشاعر كافة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك.
وقدر سمو ولي عهد دولة الكويت، الدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه.
وسأل سموه، الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة.
وهنأ سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.