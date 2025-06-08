الرياضة

الإسباني ألغواسيل يقترب من قيادة الشباب

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1446 هـ       8 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
اتفقت إدارة نادي الشباب- بشكل شبه مؤكد- مع الإسباني إيمانويل ألغواسيل المدير الفني لفريق ريال سوسيداد؛ لقيادة الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وحسبما أفادت تقارير، فإن إدارة نادي الشباب تنتظر قرار لجنة الاستقطاب على اعتماد تعيين ألغواسيل مدربًا لنادي الشباب.

ويشهد نادي الشباب حالة من عدم الاستقرار بعد استقالة رئيسه محمد المنجم، الذي كان مؤيدًا لبقاء فاتح تريم في مهمته الفنية مع الفريق الشبابي.

إيمانويل ألغواسيل يبلغ من العمر 53 عامًا، وقاد فريق ريال سوسيداد على مدار 8 مواسم متتالية في الدوري الاسباني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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