استقبلهم وزير الشؤون الإسلامية.. مسؤولان تايلنديان: جهود المملكة للحجاج تعكس الريادة في خدمة الإسلام

البلاد – منى

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة في مشعر منى أمس (السبت)، عضو البرلمان التايلندي ومترجم رئيس البرلمان شوشات بوتر بينج، والقاضي الأول بمحكمة الاستئناف في العاصمة بانكوك أنوسورن سريمين، اللذين يحلان ضيفين على المملكة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه الوزارة.

ورحب آل الشيخ خلال اللقاء بالضيفين الكريمين، سائلًا الله -عز وجل- أن يبارك لهما في حجّهما، وأن يتقبل منهما السعي والمناسك.

من جانبهما، أعرب الضيفان عن جزيل شكرهما ووافر تقديرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- على ما تفضلت به القيادة من استضافة كريمة، واصفين البرنامج بأنه فرصة لا تُقدّر بثمن.

وأشادا بمستوى التنظيم العالي، والبنية التحتية المتطورة التي تشهدها المملكة في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، مؤكدين أن ما يُقدم من خدمات ومشاريع، يعكس ريادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.