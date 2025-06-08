الرياضة

أخضر 20 عامًا يتعادل مع البرازيل في بطولة خوفو الدولية بالقاهرة

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1446 هـ       8 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- القاهرة
تعادل المنتخب السعودي تحت (20) عامًا لكرة القدم مع نظيره البرازيلي بنتيجة (1-1)، خلال مواجهتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة خوفو الودية الدولية، المقامة في جمهورية مصر.

افتتح المنتخب البرازيلي التسجيل عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل الأخضر النتيجة عن طريق اللاعب عمار اليهيبي في الدقيقة (39) من زمن الشوط الأول.

دخل المدير الفني للمنتخب السعودي ماركوس سواريز، المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خاض بها اللقاء الافتتاحي أمام كولومبيا، والتي ضمّت: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، نواف الغليميش، سعود هارون، صالح برناوي، عواد أمان، عبدالملك الحربي، فرحة الشمراني، زياد الغامدي، عمار اليهيبي، حسين الرقواني، وطلال حاجي.

تأتي مشاركة الأخضر في بطولة خوفو، ضمن محطات الإعداد التحضيري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم تحت (20) عامًا (2025)، والمقرر إقامتها بجمهورية تشيلي في الـ (27) من سبتمبر القادم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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