وزير النقل: الحج يتضمن عملية لوجستية فريدة

البلاد – الرياض

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قدمت منظومة من الخدمات المتكاملة من مختلف أنماط النقل لخدمة ضيوف الرحمن في ظل دعم القيادة الرشيدة؛ لا سيّما أن الحج يتضمن عملية لوجستية فريدة من نوعها، من خلال تنقل ضيوف الرحمن من موقع لآخر في وقت وجيز”.

ورفع الجاسر التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدًا مواصلة كوادر ومرافق منظومة النقل والخدمات اللوجستية تقديم خدماتها لضيوف الرحمن، حتى مغادرة آخر حاج لأراضي المملكة، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان، وأن يتمم لحجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعيدهم لأهاليهم وذويهم سالمين غانمين.