وزيرا الداخلية والحرس الوطني يهنئآن القيادة بمناسبة عيد الأضحى

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، باسمه ونيابة عن أعضاء لجنة الحج العليا، ومنسوبي الوزارة، أسمى ‏آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه الله -عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- باليُمن والخير والمسرات.



كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وعبّر سموه عن تشرفه بتهنئة المقام الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى- عز وجل- أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- وعلى الوطن بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البلاد ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البلاد ويديم عزها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم.