هنأ القيادة بعيد الأضحى.. وزير الدفاع: نعتز بالاهتمام والرعاية الكريمة لضيوف الرحمن

البلاد – الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى.

وأعرب سموه عن بالغ فخره واعتزازه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من رعاية كريمة واهتمام مباشر بضيوف الرحمن، مثمنًا الجهود المبذولة من قطاعات الدولة، في تسخير كافة الإمكانات والقدرات للحجاج؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أمن وأمان، وبكل يسر وطمأنينة، سائلًا الله -عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بموفور الصحة والعافية، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وعزه وازدهاره في ظل قيادته الحكيمة، وأن ينصر جنوده، ويرحم شهداءه، ويوفق الجهات المشاركة ومنسوبيها في خدمة ضيوف الرحمن، ويتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم وجميع المسلمين.