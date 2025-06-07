“فيفا” يعتمد تقنيات مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في “كأس العالم للأندية 2025”

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اعتماد حزمة من الابتكارات التقنية الرائدةفي بطولة “كأس العالم للأندية 2025″؛ بهدف تعزيز تجربة الجماهير، ورفع مستوى الشفافية في التحكيم، وتحسين كفاءة العمليات التنظيمية خلال البطولة.

وتتضمن الابتكارات الجديدة استخدام الكاميرات المثبتة على أجسام الحكام، بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB”، حيث ستُستخدم اللقطات المصورة أثناء البث المباشر، لإتاحة رؤية جديدة للمشجعين من زاوية الحكم، بما يسهم في تحسين فهم مجريات اللعب، على أن تُوظف نتائج هذه التجربة لوضع إرشادات مستقبلية لاستخدام هذا النوع من الكاميرات.

وستُبث لقطات مراجعة الحكم على الشاشات العملاقة داخل الملاعب مباشرة، لتمكين الجماهير من متابعة تفاصيل قرارات التحكيم أثناء المراجعة الميدانية، بما يعزز وضوح الإجراءات ويعكس التزام “فيفا” بالشفافية.

ويشهد الحدث تطبيق نسخة مطورة من تقنية التسلل شبه الآلية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحساس داخل الكرة وعدة كاميرات لتحديد مواقع اللاعبين بدقة، وإرسال إشعارات فورية للحكام، مع استمرار دور الحكم المساعد في الحالات المعقدة، كما سيتم لأول مرة استخدام خوارزميات متطورة لتحليل البيانات الحية للمباريات، إلى جانب استخدام أجهزة لوحية لإدارة التبديلات بدلًا من النماذج الورقية؛ بهدف تسريع العمليات وتحسين التنسيق بين الفرق والحكام.

وأكد الأمين العام لـ”فيفا” ماتيس غرافستروم أن هذه الابتكارات تعكس التزام الاتحاد بتطوير كرة القدم من خلال التكنولوجيا، وتحقيق تجربة أكثر سلاسة للجماهير، وتحسين بيئة اتخاذ القرار التحكيمي.

فيما أعرب رئيس لجنة الحكام بـ”فيفا” بييرلويجي كولينا، عن ثقته بأن هذه التحديثات ستسهم في تعزيز فهم الجماهير لقرارات التحكيم، وترسيخ مكانة البطولة بصفتها منصة للابتكار.