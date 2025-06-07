الرياضة فريق الرياض يكسب زيوريخ في بطولة “تشيسترز بولو” للبولو

البلاد- جدة

كسب فريق الرياض السعودي للبولو، نظيره زيوريخ السويسري، 4/8 أمس الجمعة، في بداية مشواره في بطولة تشيسترز توينز بولو أن ذا بارك بنسختها الـ (15)، المقامة على ملعب هيرلينغهام بالعاصمة البريطانية لندن. شهدت المواجهة سيطرة من فريق الرياض، الذي تصدر ترتيب الفرق في اليوم الأول، على أن يواجه اليوم السبت نظيره لندن الإنجليزي، ضمن الجولة الثانية؛ إذ يخوض منافسات البطولة بالفرسان نور أبو خضرة، والأرجنتينيين سيزار كريسبو، وكيان هول. يُذكر أن فريق الرياض حقق لقب البطولة في نسختها الـ (14)، بعد فوزه على فريق لندن بنتيجة (6 – 2).