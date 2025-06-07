ضيوف برنامج خادم الحرمين للحجّ من فلسطين: كوادر سعودية تحمل مؤهلات علمية عالية سخروا جهودهم لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

البلاد- منى

أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من ذوي الشهداء والمصابين من دولة فلسطين، بالجهود الكبيرة التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية خلال استضافتهم لأداء فريضة الحج.

جاء ذلك خلال تصريحاتهم أثناء تأديتهم لمناسك الحج من مشعر منى ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وقال الإعلامي ماهر المصري: “لا يمكن أن نصِفَ الجهود التي رأيناها في المشاعر المقدسة من سلاسة في الخدمات سواءً من التنظيم الإداري, والتعامل الحسن, والبشاشة وكرم الضيافة, فالمملكة تضرب المثل في تعاملها وتفانيها في خدمة الحجيج”، مشيرًا إلى أن هناك كوادر سعودية تحمل مؤهلات علمية عالمية شاركت في موسم الحج لتقديم خدمات متخصصة للحجاج حتى يؤدوا المناسك بيسر وطمأنينة.

وعبر الحاج نزار عربي بدوي، عن شكره لقيادة المملكة على تحقيق حلمه بأداء فريضة الحج، قائلًا: “نعيش أجمل لحظات العمر في المشاعر المقدسة في رحلة حج ميسرة وآمنة ومتكاملة الخدمات”.

وأشار الحاج سمير خليل، إلى أن الحج أمنية ملايين المسلمين في العالم وننتظرها منذ سنين ووفقنا الله في هذا العام أن نكون حجاج بيته الحرام بضيافة برنامج خادم الحرمين للحج، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على استضافة أهالي فلسطين لأداء مناسك الحج والعمرة وعلى ما يقدمان للإسلام والمسلمين.