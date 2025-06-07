المحليات

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى.. نائب أمير مكة: ما تقدمه السعودية من تسهيلات للحجيج شرف

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1446 هـ       7 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – مكة المكرمة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أن ما تقدمه حكومة المملكة من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن؛ يأتي من منطلق ما حباها الله- سبحانه وتعالى- به من شرف رعاية المقدسات وقاصديها، وتوفير سُبل الراحة للحجيج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
ورفع الأمير سعود بن مشعل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وسأل سموه الله- العلي القدير- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن العزيز وأبنائه بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وسائر عباداتهم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *