رفع التهنئة للقيادة بمناسبة العيد.. وزير الحج: دعم استثنائي من القيادة لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن

البلاد – منى

أكّد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الدعم الاستثنائي وغير المحدود الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن، في جميع قطاعاتها، من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وإيلاء هذا الشرف أولوية قصوى في برامج وخطط حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسهما بشكل محوري في تيسير رحلة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

ورفع الربيعةى التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى.

وأعرب بهذه المناسبة عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على ما توليه من عناية واهتمام متواصلين بضيوف بيت الله الحرام، وحرصها على تسخير كافة الإمكانات والجهود؛ لتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والراحة.

وأوضح أن منظومة خدمة ضيوف الرحمن عملت بتناغم وتكامل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، حيث قدّم الشركاء في المنظومة جهودًا تشاركية بروح الفريق الواحد؛ لإثراء تجربة الحاج، وجعلها رحلة ميسّرة وسهلة منذ قدومهم، حتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

وأضاف الربيعة: إن التزام حجاج بيت الله الحرام بالتعليمات والخطط الموضوعة، أسهم بشكل متميز في تنفيذ الخطط والجداول المعتمدة، معربًا عن شكره وتقديره لجميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلًا الله -عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، ويعيد هذه المناسبة على وطننا الغالي وقيادته وشعبه الكريم بالخير واليُمن والبركات.