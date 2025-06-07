أكد تسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجاج.. أمير مكة: ما تبذله المملكة يعكس الحرص على خدمة المسلمين

البلاد – مكة المكرمة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى.

ونوه سموه إلى ما تبذله المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا من جهود لتيسير أداء مناسك الحج وتأمين رحلة الحجيج، يعكس عناية القيادة وحرصها الدائم على توفير كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة جميع السُبل وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية؛ ليؤدي ضيوف الرحمن ركن الإسلام الخامس في أجواء من الطمأنينة والخشوع.

وسأل سموه المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليُمن والبركات، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء؛ نظير ما يقدمه من خدمات جليلة لقاصدي المشاعر المقدسة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ويديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.