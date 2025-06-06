111 ألف خدمة صحية مقدمة للحجاج

البلاد – مزدلفة

قدّمت المنظومة الصحية أكثر من (111) ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن، منذ بداية موسم الحج (1446هـ) حتى اليوم التاسع من ذي الحجة، ضمن جهود متواصلة لتمكين الحجاج من الحصول على خدمات صحية بمعايير عالية، تماشيًا مع مستهدفات برنامج “تحول القطاع الصحي”، و”خدمة ضيوف الرحمن” المنبثقين من رؤية المملكة (2030)، التي تسعى إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وبلغ عدد مستفيدي خدمات المراكز الصحية (62,534) حاجًا، واستقبلت أقسام الطوارئ (28,524) حالة، والعيادات الخارجية (3,417) مراجعًا، وتنويم (5,136) حالة في المستشفيات؛ منها (2,350) حالة في العناية المركزة، وأُجريت (214) عملية قسطرة قلبية، إلى جانب (18) عملية قلب مفتوح، وتعاملت الفرق الطبية بسرعة وكفاءة مع (155) حالات إصابة بالإجهاد الحراري.

وتواصل المنظومة الصحية تقديم خدماتها المتقدمة لضيوف الرحمن، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية الشاملة، ويُسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بسلامة وطمأنينة، وفق أعلى معايير الجودة والتميّز.