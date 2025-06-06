نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يصل منى ليشرف على راحة الحجاج

البلاد – منى

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل- بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الخميس)، إلى منى ليشرف -حفظه الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمان.

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك

من جهة ثانية، سمو ولي العهد اتصالًا هاتفيًا أمس، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.