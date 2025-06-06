نائب أمير مكة المكرمة يزور مستشفى القوات المسلحة وشركة “نوبكو” الطبية في” المشاعر المقدسة”

البلاد- منى

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، مستشفى القوات المسلحة في مشعر منى التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

واستمع سموّه لشرح من المشرف على بعثة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع اللواء عبدالله العتيبي، حول الخدمات الطبية المقدمة، حيث تبلغ الطاقة السريرية للمستشفى (50) سريرًا و(21) عيادة تخصصية قابلة للزيادة، إضافة إلى مستشفى ميداني متكامل بالمشعر ذاته بسعة (50) سريرًا مجهز بـ(غرفة عمليات، غرفة إفاقة، مختبر، أشعة، صيدلية، وأقسام تنويم للرجال والنساء)، ومركزين إسعافيين الأول بسعة (11) سريرًا مجهزًا بغرفة عزل وغرفة إنعاش قلبي ومختبر وصيدلية و(4) عيادات طبية، والثاني بجوار مبنى الجمرات بسعة (20) سريرًا لاستقبال الحالات الطارئة ومعالجة حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، اليوم، مقر الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، في المشاعر المقدسة، وكان في استقباله وزير الصحة فهد الجلاجل.

واطّلع سموّه على آليات العمل اللوجستي وحلول الإمداد الذكية التي تنتهجها شركة “نوبكو” -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- خلال حج 1446هـ، لضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لحجاج بيت الله الحرام بكفاءة عالية، حيث تدير إمدادات طبية لأكثر من (136) منشأة وعربة متنقلة بالمشاعر المقدسة عبر أسطول نقل يضم (62) شاحنة وأكثر من (800) رحلة، تغطي نحو (2000) بند طبي يشمل ما يقارب (90) مليون وحدة، بإشراف فريق ميداني متخصص مكوّن من (184) موظفًا.

واستمع سموّه إلى شرح حول مبادرات “نوبكو” في حج 1446هـ، التي شملت استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات العمودية لنقل الإمدادات العاجلة، ودعم “السوار الصحي الذكي” لمتابعة صحة رجال الأمن، ضمن نموذج تشغيلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.