الأولى في اتصال بسمو ولي العهد.. الرئيس التركي يشيد بحسن تنظيم موسم الحج

منى- واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. وأشاد فخامة رئيس الجمهورية التركية في بداية الاتصال بحسن التنظيم لموسم الحج هذا العام، وبنجاح الإجراءات التي اتخذتها المملكة؛ للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج. كما هنأ فخامته، سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى، فيما بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة المباركة.