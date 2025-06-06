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سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة الإمارات هنأه فيه بعيد الأضحى

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1446 هـ       6 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

منى- واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله عز وجل، أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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