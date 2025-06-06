“المياه” تضخ نحو 895 ألف متر مكعب في يوم عرفة

البلاد- منى

أعلنت الهيئة السعودية للمياه، أن كميات المياه التي ضختها منظومة المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم عرفة بلغت (895,622) مترًا مكعبًا، مشيرةً إلى أن إجمالي كميات المياه التي تم ضخها منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى اليوم التاسع منه، بلغ (7,794,799) مترًا مكعبًا، وذلك ضمن خطتها التشغيلية المدروسة؛ لضمان استمرارية الإمداد المائي، بالاعتماد على قدرات إنتاج ونقل تلبي ذروة الطلب اليومي، والتي تفوق (1.2) مليون متر مكعب يوميًا، وبطاقة ضخ تتجاوز المليون متر مكعب يوميًا.

تأتي هذه الكميات بفضل تكامل قطاعات المنظومة وتضافر جهودها؛ لتأمين وفرة الإمداد وكفاءة توزيعه، من خلال إدارة متقدمة للشبكات، والاستفادة من البنى التحتية الذكية، عبر تطبيق تقنيات حديثة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.

وإلى جانب قدرات التخزين والنقل والتوزيع والمعالجة، تُسهم مبادرات الترشيد الفعّالة، التي ينفذها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”، في تعزيز استدامة الموارد وتلبية الطلب بكفاءة.

وفي إطار الرقابة التشغيلية، أُجري خلال يوم عرفة (4,908) فحوصات مخبرية؛ لضمان جودة وسلامة المياه، ليرتفع بذلك إجمالي الفحوصات إلى مستويات قياسية تُعزز الثقة بجودة الإمداد وخدمة ضيوف الرحمن.

كما واصلت فرق الرقابة والامتثال، التابعة للهيئة السعودية للمياه، أعمالها الميدانية التفقدية على مخيمات الحجاج والمرافق الخدمية في منى وعرفات؛ للوقوف على خدمات المياه المقدمة لضيوف الرحمن، وقد تخطى عدد الجولات الرقابية التي نُفّذت أكثر من خمس آلاف جولة.