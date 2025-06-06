المنتخب الوطني يجري تدريبات استرجاعية في جدة

البلاد- جدة

يخوض المنتخب الوطني اليوم الجمعة تدريبات استرجاعية في فندق إقامته في جدة، عقب الفوز على منتخب البحرين أمس الخميس، بثنائية ضمن الجولة التاسعة من تصفيات مونديال 2026.

وقد عادت بعثة المنتخب الوطني من البحرين مساء أمس الخميس، عقب حسم لقاء الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، بهدفين دون رد.

وسيستأنف الأخضر تدريباته الجماعية غدًا السبت استعدادًا لمواجهة أستراليا الفاصلة على بطاقة الصعود المباشر لمونديال 2026.

ويحتاج الأخضر إلى الفوز بفارق خمسة أهداف على أستراليا؛ من أجل بلوع كأس العالم 2026 بشكل مباشر وتجنب الدخول في مرحلة الملحق.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب مجموعته بالتصفيات المونديالية برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نظيره الأسترالي صاحب الوصافة.