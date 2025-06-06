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“السعودية للكهرباء”: يوم العيد يسجل أحمالًا بلغت (351) ميجاوات في مشعر منى

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1446 هـ       6 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- منى

سجّلت الشركة السعودية للكهرباء أحمالًا كهربائية في أول أيام عيد الأضحى بمشعر منى، وبلغت الأحمال المُسجّلة (351) ميجاوات، بزيادة قدرها (5.5%) مقارنةً بالعام الماضي، مؤكدة عدم تسجيل أي انقطاعات أثّرت في الشبكة، ومشددة في الوقت ذاته على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات التي تراقب أداء الشبكة على مدار الساعة.
وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام تسير وفق ما هو مخطط له، مشيرةً إلى حرصها على تقديم خدمة كهربائية عالية الموثوقية والكفاءة، بما يحقق راحة حجاج بيت الله الحرام، من خلال عدد من المشاريع الكهربائية الجديدة التي نُفذت خلال العام الجاري لتعزيز المنظومة الكهربائية في مشعري عرفات ومِنى.
وبيّنت الشركة أنها نفّذت مشاريع نوعية لتأمين طاقة كهربائية مستقرة وموثوقة لخدمة مخيمات الحجاج، ضمن جهودها المستمرة لتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومستقرة خلال موسم الحج.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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