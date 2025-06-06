“الرياض” يستهل مشواره أمام زيوريخ في بطولة تشيسترز توينز للبولو

البلاد- جدة

يشارك فريق الرياض السعودي للبولو، في بطولة تشيسترز توينز بولو أن ذا بارك، التي ستنطلق الجمعة في العاصمة البريطانية لندن، بنسختها الـ 15.

ويخوض فريق الرياض للبولو (حامل اللقب) أولى مبارياته أمام زيوريخ السويسري، ويمثل فريق الرياض كلاً من نور أبو خضره، والأرجنتينيين سيزار كريسبو وكيان هول

ويشارك في البطولة 6 فرق، هي: الرياض السعودي، ولندن البريطاني، ورابيد سيتي الأمريكي، والدوحة القطري، وزيورخ السويسري، وبونتاكانا الدومينيكاني.

جدير بالذكر أن فريق الرياض حقق لقب البطولة في نسختها الماضية، بعد فوزه في النسخة الماضية على فريق لندن بنتيجة 2/6.