الرياضة

“الرياض” يستهل مشواره أمام زيوريخ في بطولة تشيسترز توينز للبولو

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1446 هـ       6 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
يشارك فريق الرياض السعودي للبولو، في بطولة تشيسترز توينز بولو أن ذا بارك، التي ستنطلق الجمعة في العاصمة البريطانية لندن، بنسختها الـ 15.

ويخوض فريق الرياض للبولو (حامل اللقب) أولى مبارياته أمام زيوريخ السويسري، ويمثل فريق الرياض كلاً من نور أبو خضره، والأرجنتينيين سيزار كريسبو وكيان هول

ويشارك في البطولة 6 فرق، هي: الرياض السعودي، ولندن البريطاني، ورابيد سيتي الأمريكي، والدوحة القطري، وزيورخ السويسري، وبونتاكانا الدومينيكاني.
جدير بالذكر أن فريق الرياض حقق لقب البطولة في نسختها الماضية، بعد فوزه في النسخة الماضية على فريق لندن بنتيجة 2/6.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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