أشادوا بالحفاوة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين: وجدنا خدمة رائدة ومتميزة في جميع المراحل

عبر عدد من حجاج بيت الله الحرام من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمملكة وقيادتها؛ لما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية الشاملة التي جعلت أداء مناسك الحج في غاية اليسر والطمأنينة.

وأشاد الحاج السريلانكي محمد حسان بالخدمات المقدمة، قائلًا: “هذه فرصة عظيمة لنا أن نؤدي الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، فقد وجدنا خدمة رائدة ومتميزة في جميع المراحل، بدايةً من الاستقبال وحتى وصولنا إلى مشعر عرفات، نشكر الله أن يسر لنا هذه النعمة ونتقدم بالشكر للمملكة وقيادتها على ما يبذلونه من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال”.

وعبر الحاج زكريا حراق من رومانيا عن إعجابه البالغ بما وجده من تنظيم وخدمات راقية، قائلًا: “كانت المعاملة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لي ولمن معي من الحجاج راقية جدًا وممتازة، لم أرى مثلها في حياتي، حيث وجدنا كل احتياجاتنا متوفرة بكل يسر وسهولة، مما ساعدنا على أداء مناسك الحج بكل خشوع وراحة.

فيما أشاد الحاج محمد حسان من جمهورية مصر العربية، بالرعاية الكبيرة للحجاج عامة، وضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين خاصة، وما لمسناه من اهتمام بتيسير أداء المناسك وتذليل الصعوبات، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

وأعرب الحاج ناصر رمضاني من مقدونيا الشمالية عن عظيم امتنانه، قائلًا: “نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لأداء الركن الأعظم من الحج في هذا اليوم الفضيل على صعيد عرفات الطاهر، ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين على ما بذلوه لتيسير أداء هذه الشعيرة العظيمة، وتوفير كل ما يحتاجه الحجاج من خدمات ميسرة وتنظيم دقيق وأجواء إيمانية وروحانية عظيمة.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشرف على تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ويهدف البرنامج إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية وروحانية وسط تنظيم محكم وخدمات متكاملة تشمل الإرشاد الديني، والرعاية الصحية، والإقامة المريحة، والنقل الحديث، إلى جانب البرامج الثقافية والدعوية.