وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج

البلاد- مكة المكرمة
اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج في نسخته الثانية، الذي نظمته وزارة الإعلام خلال الفترة (5 – 8 ذي الحجة 1446هـ الموافق 1- 4 يونيو 2025م)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة، وذلك في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.
واستعرضت “الداخلية” لزوار الجناح، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي نفذتها للعام السابع في صالات المبادرة في (12) مطارًا في (8) دول هذا العام (1446هـ/ 2025 م)، والعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة “أبشر” الإلكترونية، ومبادرة “المسار الذكي” التي تهدف إلى تسهيل رحلة دخول المسافرين إلى المملكة وتسجيل دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.