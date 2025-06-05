الأولى في اتصالٍ بسمو ولي العهد.. الرئيس الإيراني يعرب عن الشكر للمملكة على جهودها الحثيثة وللخدمات المميزة المقدمة للحجاج

منى- واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس الدكتور مسعود پزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعرب فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بداية الاتصال عن الشكر للمملكة على جهودها الحثيثة وللخدمات المميزة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. كما هنأ فخامته، سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة المباركة.