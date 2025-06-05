ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين: يوم عرفة لحظة خالدة وشاهدًا على عناية المملكة بضيوف الرحمن

البلاد- عرفات

عبّر عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عن مشاعرهم خلال وقوفهم على صعيد عرفات، مؤكدين أن لحظة التلبية والدعاء في هذا اليوم العظيم تُعدُّ من أسمى لحظات العمر، مثمنين الرعاية الكريمة التي وجدوها منذ أن وطأت أقدامهم أرض المملكة وحتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

وقال الحاج محمد عامر من نيوزيلندا: “يوم عرفة يوم مختلف بكل تفاصيله، لحظة عظيمة من السكينة والطمأنينة، لم أكن أتخيّل أن أعيشها بهذه الصورة الكريمة وبمستوى عالي من التنظيم والعناية”، مشيدًا بجهود المملكة وقيادتها في تسهيل المناسك وتوفير الراحة لكل حاج.

وثمن الحاج سامح أبو بكر من فلسطين، الخدمات المقدمة والتنظيم المميز لتفويج الحجيج يعكس حرص المملكة على راحة ضيوف الرحمن، قائلًا: “المشاعر في هذا اليوم العظيم لا توصف، والفرحة تملأ القلوب برؤية جموع الحجيج وهم يلبّون بصوت واحد، إنها لحظات خالدة لن تُمحى من الذاكرة”.

وأشادت الحاجة الفلسطينية سلمى عبدالله، بالخدمات النوعية والاهتمام والرعاية الشاملة والدعم الكبير لضيوف البرنامج منذ وصولهم إلى مقر الاستضافة بمكة المكرمة، وحتى استقرارهم بمشعر عرفات, مؤكدة أن هذه الاستضافة تجسد حرص قيادة المملكة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

وقال الحاج أيمن سلامة: “لم أشعر يومًا بهذا القدر من الاهتمام، ومنذ لحظة استضافتنا وجدنا كل الرعاية، واليوم في عرفات اكتملت الصورة، من الخدمات إلى التنظيم، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة”، داعيًا الله عز وجل أن يجزي قيادة المملكة خير الجزاء، على ما يقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين.

ويستضيف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين هذا العام أكثر من 2400 حاج وحاجة من أكثر من 100 دولة، ضمن جهود المملكة في تعزيز رسالتها العالمية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.