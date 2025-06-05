شاهد| الأخضر يعبر البحرين بثنائية في تصفيات مونديال 2026

البلاد- جدة
نجح الأخضر السعودي في تحقيق فوز ثمين على مضيفه المنتخب البحريني بثنائية، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب البحرين الدولي في المنامة؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
جاء هدف التقدم للأخضر في الدقيقة 16 بعد جملة فنية مميزة بدأها القائد سالم الدوسري، الذي انطلق من الجبهة اليسرى مراوغًا الدفاع، قبل أن يرسل كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليقابلها مصعب الجوير بتسديدة مباشرة رائعة سكنت الزاوية اليمنى لحارس البحرين، معلنًا عن الهدف الأول للضيوف. وفي الشوط الثاني عند الدقيقة 78، عزز الأخضر تقدمه عن طريق عبد الرحمن العبود.
بهذا الفوز، رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 13 نقطة ليعود إلى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، خلف خلف اليابان المتصدرة بـ20 نقطة، وأستراليا الثاني بـ16 نقطة، ومتفوقاً على إندونيسيا الرابع بـ12 نقاط، فيما تملك البحرين والصين 6 نقاط لكل منهما.
ورغم صعوبة الموقف، لا تزال حظوظ الأخضر قائمة، وإن كانت مرهونة بنتائج الآخرين وفارق الأهداف. حيث يتوجب على المنتخب السعودي الانتصار في الجولة الأخيرة على أستراليا، مع تحسين فارق الأهداف بشكل كبير لتعويض العجز الحالي، حيث يمتلك الأستراليون فارق +8 أهداف، مقابل 0 للأخضر.
وفي حال تعذر احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، سيتعين على الأخضر خوض الملحق الآسيوي، أملاً في خطف إحدى البطاقات الثلاث المتبقية للمونديال، بما في ذلك بطاقة الملحق العالمي.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع؛ من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
مصعب الجوير يفتتح التسجيل للمنتخب السعودي ⚽️🇸🇦
#تصفيات_كأس_العالم2026 | #البحرين_السعودية pic.twitter.com/D1iQvG5gRX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2025
عبدالرحمن العبود يضاعف النتيجة للمنتخب السعودي 🇸🇦⚽️#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم #AsianQualifiers pic.twitter.com/OymNmFHywv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2025