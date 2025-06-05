رونالدو يقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب ألمانيا

البلاد- جدة
هز كريستيانو رونالدو الشباك ليقود البرتغال لقلب تأخرها بهدف إلى فوز (2-1) على ألمانيا، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء الأربعاء.
وتلعب البرتغال في النهائي مع الفائز من إسبانيا بطلة أوروبا وفرنسا اللتين تلتقيان اليوم الخميس في شتوتغارت، حيث تستضيف ألمانيا النهائيات.
تقدمت ألمانيا بهدف مثير للجدل بضربة رأس من فلوريان فيرتز في الدقيقة 48.
واعترض لاعبو البرتغال على الهدف، وطالبوا باحتساب تسلل على المهاجم نيك فولتماده الذي أعاق روبن دياز. وطلب حكم الفيديو من الحكم مراجعة الواقعة، ولم يتوان عن احتساب الهدف بعد مشاهدة سريعة.
وفرضت البرتغال سيطرتها التامة على المباراة بعد هدف ألمانيا، وأشرك المدرب روبرتو مارتينيز الثلاثي فرانسيسكو كونسيساو وفيتينيا ونيلسون سيميدو.
وبالفعل أدرك فرانسيسكو كونسيساو التعادل للبرتغال بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى تير شتيغن في الدقيقة 63.
وأعاد فرانسيسكو ذكريات والده الذي سجل ثلاثة أهداف في انتصار البرتغال على ألمانيا في بطولة أوروبا 2000.
وجاء الدور على رونالدو ليحسم انتصار البرتغال الأول على ألمانيا منذ 2000 بعد خمس هزائم متتالية.
وتلقى رونالدو تمريرة من نونو مينديز، ولم يجد صعوبة في وضعها في مرمى مارك أندريه تير شتيغن في الدقيقة 68.
وانتظر رونالدو لدقائق حتى يتأكد الحكم من صحة الهدف؛ بسبب وجود شبهة تسلل، لكن حكم الفيديو المساعد أقر بصحة الهدف.
ووصل رونالدو إلى الهدف 137 في مسيرته مع البرتغال، وهو الهدف 937 في مشواره، ليقطع خطوة أخرى نحو الوصول إلى الهدف رقم 1000.
المنتخب الألماني يتقدم بهدف فلوريان فيرتز ⚽️🇩🇪#دوري_الأمم_الأوروبية | #ألمانيا | #البرتغال pic.twitter.com/Z6FpwG6p40
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 4, 2025
⚽️🇵🇹 فرانشيسكو كونسيساو يدرك التعادل للبرتغال بتسديدة مذهلة! #دوري_الأمم_الأوروبية | #ألمانيا | #البرتغال pic.twitter.com/C6OMXblC3R
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 4, 2025
⚽️🇵🇹 في سن الـ40، كريستيانو رونالدو لا يزال يُبدع ويمنح البرتغال هدف التقدم!#دوري_الأمم_الأوروبية | #البرتغال | #ألمانيا pic.twitter.com/nIXnIKgWl6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 4, 2025