تطوير مهارات القدرات الوطنية المتخصصة.. السيبراني: إستراتيجية لتعزيز حماية الأنظمة المقدمة لضيوف الرحمن

البلاد ــ منى

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استفادة أكثر من (300) جهة وطنية، وأكثر من مليون حاج من “برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ”، الذي أعدته لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة التقنية والخدمات المقدمة خلال موسم حج هذا العام، وتطوير مهارات القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية المشاركة في موسم حج 1446هـ، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيـوف الرحمـن.

وتضمن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ، أربعة مسارات رئيسة شملت الرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية، والتقييمات السيبرانية الفنية، ورفع كفاءة القدرات السيبرانية، ورفع الوعي بالأمن السيبراني، وتواصل الهيئة من خلال مسار الرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية تفعيل غرفة العمليات السيبرانية التي أنشأتها لدعم الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج على مدار الساعة من أجل رصد وتحليل التهديدات السيبرانية ومشاركتها مع الجهات الوطنية، والتعامل مع أي تطورات، أو أحداث سيبرانية خلال الموسم، من خلال فرق متخصصة للاستجابة للحوادث السيبرانية، وساندت الجهات في أعمال التقييمات السيبرانية بهدف تحديد المخاطر السيبرانية للأصول والأنظمة المتعلقة بموسم الحج، وتمكين الجهات الوطنية من تقديم خدماتها لضيوف الرحمن بكل موثوقية وأمان.

وفي مسار رفع كفاءة القدرات السيبرانية، نفذت الهيئة “تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ”، بمشاركة أكثر من (300) جهة وطنية، يمثلها أكثر من (800) مسؤول ومختص في مجال الأمن السيبراني، واشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات السيبرانية المرتبطة بالأنظمة التقنية للخدمات المقدمة خلال موسم الحج، بهدف تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية خلال موسم الحج، وتنمية مهارات المختصين بالأمن السيبراني لديها، وتضمّن إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، باستخدام بيئة تقنية واقعية لتمكين المشاركين فيه من تطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءًا من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، عبر منصة متخصصة، بُنيت واستُضيفت وشُغلت محليًا بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

ونفذت الهيئة ضمن مسار رفع الوعي بالأمن السيبراني مجموعة من المبادرات والأنشطة التوعوية الميدانية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية، تمثلت في تنظيم المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع شركة مطارات جدة؛ بهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى حجاج بيت الله الحرام بأساليب مبتكرة وتفاعلية، إضافة إلى تقديم إرشادات سيبرانية عبر تخصيص مجموعة من مواد التوعية السيبرانية المتنوعة لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن في أكثر من (1000) مرفق من مرافق الضيافة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة السياحة.

وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، عقدت الهيئة جلسات متخصصة للتوعية بالأمن السيبراني استفاد منها أكثر من (5000) من منسوبي الجهات الوطنية المشاركة في موسم حج هذا العام. وأطلقت الهيئة بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام، الإصدار الثاني من “دليل التوعية السيبرانية” بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني خلال موسم الحج والعمرة، ويستعرض الدليل عبر (16) لغة أهمية الوعي بالأمن السيبراني، ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية، وتضمن تحديثات تركزت حول عدة موضوعات شملت أمن التطبيقات، والتحديثات الأمنية، والتحقق الثنائي، وكلمات المرور الآمنة، وأساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد وكيفية تجنبها، وأهمية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت، وإجراء النسخ الاحتياطي بشكل دوري وغيرها من الموضوعات، التي من شأنها الإسهام في تعزيز الممارسات الآمنة لدى ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم.