بعد فوز أستراليا على اليابان.. الأخضر يحتاج معجزة للتأهل المباشر للمونديال

البلاد- جدة
تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم ضربة قوية في سعيه للتأهل المباشر إلى بطولة كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا وكندا والمكسيك، بعد فوز منتخب أستراليا على نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.
حقق منتخب أستراليا فوزًا ثمينًا على اليابان في الجولة التاسعة من التصفيات، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويحتل وصافة المجموعة الثالثة، بفارق 6 نقاط عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
وبات منتخب اليابان، متصدر المجموعة، أول المتأهلين رسميًا إلى كأس العالم، ليشتعل الصراع بين أستراليا والسعودية على بطاقة التأهل المباشر الثانية.
يحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام البحرين وأستراليا، مع تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف؛ لضمان خطف المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى المونديال دون الدخول في حسابات الدور الرابع.
وفي حال حقق الأخضر الفوز في المباراتين، سيصل رصيده إلى 16 نقطة، متساويًا مع أستراليا، ليُحسم المركز الثاني بفارق الأهداف.
حتى الآن، يمتلك المنتخب الأسترالي فارق أهداف +8، فيما يبلغ فارق أهداف المنتخب السعودي -2 قبل مواجهة البحرين، ما يجعل مهمة التأهل المباشر صعبة للغاية، ويُلزم الأخضر بتحقيق انتصارات كبيرة لتعويض الفارق.
يُذكر أن نظام التصفيات الآسيوية يمنح بطاقتي تأهل مباشرتين إلى كأس العالم لأصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بينما يذهب أصحاب المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع، الذي يتضمن ملحقًا داخليًا وآخر عالميًا، لتحديد المنتخبات المتبقية من قارة آسيا.
⚽️ عزيز يمنح أستراليا التقدم في وقت متأخر أمام اليابان #الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#AsianQualifiers pic.twitter.com/pOnQoTTdWX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2025