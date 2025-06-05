السياحة: علاج 636 شكوى تتعلق بجودة الخدمة والصيانة

البلاد ــ منى

تواصل وزارة السياحة جهودها الميدانية المكثفة في مدينة مكة المكرمة خلال موسم حج 1446هـ، عبر تنفيذ حملات رقابية وتوعوية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

ونفّذت الفرق الرقابية بالوزارة منذ بداية شهر ذو القعدة، حتى يوم أمس، 3,811 زيارة رقابية، و436 زيارة توعوية، على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة، كما تم التعامل مع 636 شكوى متنوعة تتعلق بمستوى النظافة، وجودة الخدمة، والحجز، والصيانة.

ووقفت الفرق الرقابية خلال جولاتها على مدى التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح المعتمدة، من حيث النظافة، وتطبيق إرشادات السلامة، والتقيد بالتعليمات الصحية.

كما شملت الجولات التأكد من التزام المنشآت بعدم إسكان الحجاج دون تصريح حج، والامتثال للطاقة الاستيعابية، وتوفر خطط إخلاء واضحة ومصادر طاقة احتياطية.

وأكدت وزارة السياحة استمرارها في متابعة جودة الخدمات السياحية المقدمة لضيوف الرحمن، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الاتصال على المركز الموحد للسياحة (930) المتاح على مدار الساعة.