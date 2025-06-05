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السديس: يستحب الغسل والتطيب قبل الإحرام بالحج

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1446 هـ       5 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة
حث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حجاج بيت الله الحرام على كثرة التلبية من حين الإحرام بالحج إلى الشُّروع في رمي جمرة العقبة يوم العيد.
وأوضح في نصائح إرشادية لما يشرع للحجاج في “يوم التروية”، أنه يُستحب الغُسل والتنظُّف والتطيُّب قبل الإحرام بالحج، ثم لبس الإزار والرداء، فيما تلبس النساء ما تشاء من الثياب المناسبة الساترة المحتشمة، ولا تَنْتقب ولا تلبس القفَّازين، مشيرًا إلى أنه يُستحب أيضًا الإحرام ضحى بالحج من المكان الذي نزل فيه الحاج، سواءً كان في مكة، أو خارجها، وأمَّا إن كان مفرِدًا أو قارنًا فيبقى على إحرامه الأول، ثم يعقد نية الإحرام للحج بقلبه، ويذكر المنوي من النُّسك، ويقول: “لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حجًّا لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ”. وبين أنه يُسن التوجُّه بعد الإحرام بالحج إلى منى قبل الزوال، وإن ذهب الحاج بعد الزوال فلا حرج، وإن صلى بمنى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر (فجر يوم عرفة)، مبينًا أن من السنة الصلاة في وقتها قصرًا بلا جمع، إلا المغرب والفجر، فلا قصر فيهما، سواءً في ذلك أهل مكة وغيرهم، ويُسن أيضًا المبيت بمنى ليلة عرفة، داعيًا الله أن يتقبَّل من الحجاج مناسكهم، وأن يجعله حجًّا مبرورًا ومقبولًا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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