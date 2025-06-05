الزمالك يتوج بطلًا لكأس مصر 2025

البلاد- القاهرة
توج فريق الزمالك بطلاً لكأس مصر2025 بعد فوزه على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، في اللقء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي.
وكان بيراميدز قد تقدم أولًا عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، قبل أن يعادل ناصر منسي الكفة لصالح الزمالك في الشوط الثاني في الدقيقة 78.
وشهدت الأشواط الإضافية محاولات متبادلة من الفريقين لحسم اللقب دون اللجوء لركلات الجزاء، لكن دون جدوى، ليحتكم الفريقان للحسم عبر الركلات الترجيحية.
وكان الزمالك قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما صعد بيراميدز للمشهد الختامي عقب فوزه العريض على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد.
قطــــــــــة يخطف دفاع الزمالك ويسجل هدف أول عالمي لبيراميدز في الزمالك
بيراميدز 1 : 0 الزمالك pic.twitter.com/EjqJqukV4d
— ON Sport (@ONTimeSports) June 5, 2025
جووووووول…. هو ناصر منسي هو منقذ الزمالك .. التعادل للزمالك في مرمى بيراميدز
بيراميدز 1 : 1 الزمالك pic.twitter.com/pO0wrMZc5H
— ON Sport (@ONTimeSports) June 5, 2025