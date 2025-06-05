الربيعة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة ويقف على الاستعدادات.. الرقم 1966 يعمل على مدار الساعة لتلقى استفسارات الحجاج

البلاد ــ المشاعر المقدسة

في إطار المتابعة الميدانية لضمان جاهزية المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، قام وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بجولة تفقدية، شملت عددًا من المواقع في مكة المكرمة والمشاعر، اطلع خلالها على سير الاستعدادات ومستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

تأتي هذه الجولة في سياق استعدادات الوزارة لموسم حج 1446هـ، وضمن خطتها لضمان تقديم خدمات متميزة تسهم في أداء المناسك بكل يُسر واطمئنان.

وضمن جهودها لتعزيز تجربة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك، فعّلت وزارة الحج والعمرة منظومة دعم شاملة ومتكاملة؛ تستهدف خدمة ضيوف الرحمن عبر ثلاث قنوات رئيسية، تشمل الرعاية المباشرة والدعم الميداني والدعم الرقمي. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الوزارة بتحقيق أعلى معايير الجودة والراحة لضيوف بيت الله الحرام.

ففي جانب الرعاية المباشرة، يقدّم مركز العناية بضيوف الرحمن خدماته عبر الرقم الموحد 1966، حيث يستقبل يوميًا أكثر من 11 ألف مكالمة واستفسار، يتعامل معها فريق مختص يعمل على مدار الساعة؛ لتقديم حلول فورية ومتابعة احتياجات الحجاج بكل مهنية واهتمام. أما على الصعيد الميداني، فقد أطلقت الوزارة مبادرة “نسك عناية” التي تنتشر من خلالها أكثر من 40 نقطة دعم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعمل فيها أكثر من 11 ألف موظف ومساعد ميداني لتقديم الإرشاد والدعم الفوري للحجاج في مواقعهم.

وفي جانب التحول الرقمي، أتاح تطبيق “نسك” للحجاج إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات والاستفسارات بشكل فوري وسلس، عبر أكثر من 30 خدمة رقمية متاحة، مع تفعيل خمس مسارات تسهم في تسريع وتيرة الاستجابة وحل المشكلات بفعالية.

هذه الخدمات تأتي امتدادًا لجهود وزارة الحج والعمرة لتوفير بيئة آمنة ومطمئنة، تضمن للحجاج أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة، مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة وحلول تقنية متقدمة تعكس اهتمام المملكة المستمر بخدمة ضيوف الرحمن.