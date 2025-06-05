الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في مركز عمليات الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى

البلاد- منى

تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، سير العمل في مركز عمليات الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى.

ووقف سموه خلال جولته بالمركز على آليات تنفيذ الخطط الأمنية وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، مستمعًا إلى شرح مفصل من معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، حول مراحل تنفيذ الخطط والإجراءات المتبعة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير حركتهم بكل سلاسة.

واطّلع سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على التقنيات المستخدمة في المركز، ومن أبرزها تطبيق “ميدان”، ومنصة “سواهر”، ومنصة “بصير”، ومنصة “المدن الذكية”، ومنصة “رؤى”، ومنظومة الكاميرات بعيدة المدى، ولوحات ذكاء الأعمال، حيث تسهم تلك المنصات والتطبيقات التي تم تطويرها من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم متخذي القرار وتعزيز جودة الأداء الأمني والتنظيمي.

كما اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على آخر تطورات مؤشرات الأداء الخاصة بخدمات الحج التي تتم متابعتها من خلال مكتب إدارة مشاريع الحج ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتعمل على تحقيقها أكثر من 50 جهة حكومية تخدم حجاج بيت الله الحرام خلال مراحل رحلتهم لأداء مناسك الحج.

رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.