إطلاق مركز لتشغيل أنظمة البنية التحتية بالحرمين

البلاد ــ مكة المكرمة

أطلق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي م. غازي الشهراني، المرحلة التجريبية الأولى لـ”المركز الهندسي الذكي للقيادة والتحكم”، الذي صُمم ليعمل مصدرًا موثوقًا وموحَّدًا لقيادة وتشغيل أنظمة البنية التحتية الذكية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يشمل الكهرباء والمياه والتكييف والمصاعد والإضاءة وإدارة النفايات وغيرها.

ويعتمد المركز، الذي جرى إطلاقه بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء د. فواز المتيهي، على التكامل بين التقنيات الحديثة والبيانات اللحظية لتقديم خدمات تشغيلية متقدمة تُسهم في تحسين جودة تجربة ضيف الرحمن، بما يعزز الاستجابة السريعة، ويزيد مستوى الجاهزية والعمل بشكل استباقي، ووضع سيناريوهات وخرائط حرارية لتجويد الخدمات؛ وذلك سعيًا لتحقيق استمرارية الأعمال، ورفع موثوقيتها خدماتٍ وأنظمة.

ويتيح المركز متابعة آنية لأعداد القاصدين وضيوف الرحمن داخل الحرمين الشريفين عبر أنظمة حرارية وتحليلية ذكية؛ ما يمكن فرق التشغيل والفرق الهندسية والفنية من تحسين توزيع الخدمات والتفاعل مع المتغيرات الميدانية بفاعلية.

ويُعد المركز عنصرًا محوريًا في تعزيز التحول الرقمي داخل الحرمين الشريفين لبناء نماذج تشغيلية مبتكرة تعتمد على تفعيل وتمكين التقنية من خلال تحويل البيانات الضخمة إلى قرارات دقيقة تسهم في تقديم تجربة آمنة وميسرة للقاصدين والمصلين لتجسيد أعلى معايير العناية لضيوف الرحمن. ويستخدم المركز نظام إنترنت الأشياء (IoT) لربط الحساسات بالمركز وتحليل بياناتها لحظيًا، ونظام الإنذار المبكر (AEWS) لتنبيه الجهات المختصة تلقائيًا عند وجود خلل أو خطر محتمل، مما يضمن استجابة دقيقة وسريعة.

كما يستخدم شبكات اتصال عالية الكفاءة (5GLoRaWAN) لضمان سرعة وكفاءة نقل البيانات بموثوقية عالية ولوحات تحكم مركزية (Dashboards) لعرض البيانات من جميع الأنظمة في شاشة واحدة تفاعلية، مما يسهم في تحسين التنسيق بين الفرق التشغيلية، فضلًا عن اعتمادها على أنظمة التحكم بالدخول (Access Control) على البصمة أو البطاقات الذكية لتنظيم الوصول إلى المناطق الحساسة.

ويشمل المركز أنظمة (SCADA) لمراقبة وتحكم البنى التحتية، ونظام إدارة المباني (BMS)، والخرائط الحرارية لرصد الخدمات التشغيلية وتوجيه الخدمات نحو المناطق ذات الأولوية، ومعرفة أعداد القاصدين بشكل لحظي.

ويعد التوأم الرقمي (Digital Twin) نماذج رقمية تحاكي مرافق الحرمين للتشغيل والتحكم والمحاكاة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويتيح التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وأنظمة (DSS) للتنبؤ واتخاذ القرار وتقديم توصيات تشغيلية تنبؤية ذكية فورية، تمكن من استباق التحديات وتعزيز المرونة الميدانية.وتسعى الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والمرافق والخدمات داخل الحرمين الشريفين، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن من خلال العمل على مدار 24 ساعة يوميًا.