الرياضة

وزير الرياضة يزور مرافق وأكاديمية وملاعب السيدات في نادي القادسية

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1446 هـ       4 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بزيارة ميدانية أمس إلى مرافق وأكاديمية القادسية، وملاعب تدريب السيدات، حيث كان في استقباله الأستاذ بدر الرزيزاء رئيس النادي.

اطلع الفيصل، خلال جولته داخل النادي برفقة الرزيزاء، والإنجليزي جيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي، على مرافق وملاعب السيدات، ووقف على حجم التطور الذي تم خلال الفترة الماضية.

وتلقى الوزير شرحا مؤجزا من جيمس عن أبرز التطورات التي حدثت في النادي خلال الموسم الماضي، في جميع مرافقه، بجانب الاستراتيجية التي ينفذها المتعلقة بالجانب الرياضي.

 

من جانبه، عبر الرزيزاء عن سعادته بزيارة سمو وزير الرياضة واطلاعه على مرافقة وأكاديمية القادسية، بجانب ملاعب تدريب السيدات، وقال “تأتي هذه الزيارة امتدادا لاهتمام سموه وحرصه وتوجيهاته المستمرة لدعم وتطوير القطاع الرياضي”.

وأضاف “هذه الزيارة تشكل حفازا كبيرا لنا في القادسية لمواصلة العمل، والمضي قدما في التطور، من أجل تحقيق التطلعات والوصول إلى الأهداف باذن الله”.


وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي على زيارة متجر النادي والتوقيع على قميص القادسية، وإلتقاط الصور التذكارية.

وكان وزير الرياضة قد زار مشروع ملعب أرامكو، ووقف على سير الأعمال الإنشائية، وإلى أين وصلت، لاسيما أنه يعد أحد الملاعب المستهدفة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2024.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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