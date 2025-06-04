وزير الرياضة يزور مرافق وأكاديمية وملاعب السيدات في نادي القادسية

الدمام- البلاد
قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بزيارة ميدانية أمس إلى مرافق وأكاديمية القادسية، وملاعب تدريب السيدات، حيث كان في استقباله الأستاذ بدر الرزيزاء رئيس النادي.
اطلع الفيصل، خلال جولته داخل النادي برفقة الرزيزاء، والإنجليزي جيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي، على مرافق وملاعب السيدات، ووقف على حجم التطور الذي تم خلال الفترة الماضية.
وتلقى الوزير شرحا مؤجزا من جيمس عن أبرز التطورات التي حدثت في النادي خلال الموسم الماضي، في جميع مرافقه، بجانب الاستراتيجية التي ينفذها المتعلقة بالجانب الرياضي.