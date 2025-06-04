وزارة الخارجية: المملكة تهنئ مملكة البحرين بمناسبة انتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن

الرياض- واس
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تهاني المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة (2026 – 2027)، الذي يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة مملكة البحرين على الإسهام الفعّال في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وعبّرت المملكة عن تمنياتها لمملكة البحرين التوفيق في تمثيلها للمجموعة العربية، والنجاح في أداء مهامها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م