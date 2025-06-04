السياسة

وزارة الخارجية: المملكة تهنئ مملكة البحرين بمناسبة انتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1446 هـ       4 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تهاني المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة (2026 – 2027)، الذي يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة مملكة البحرين على الإسهام الفعّال في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وعبّرت المملكة عن تمنياتها لمملكة البحرين التوفيق في تمثيلها للمجموعة العربية، والنجاح في أداء مهامها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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