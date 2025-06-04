من الرعاف إلى السكري .. «روشتة» لاحتواء الإصابات في الحج

البلاد ــ المشاعر المقدسة

تواصل وزارة الصحة، ضمن جهودها المستمرة لحماية ضيوف الرحمن وضمان أدائهم لمناسك الحج بأمان، تقديم خدمات توعوية وميدانية موجهة للتعامل مع أبرز الحالات الصحية الطارئة التي قد يتعرض لها الحجاج خلال تنقلهم في المشاعر المقدسة، وذلك في إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية، وانسجامًا مع مستهدفات برنامجي “تحول القطاع الصحي” و”خدمة ضيوف الرحمن”، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق تجربة حج آمنة وصحية.

ووفّرت الوزارة محتوى تثقيفيًا شاملًا بثماني لغات حيّة ضمن الحقيبة الصحية التوعوية لموسم حج 1446هـ، يشمل خطوات التعامل مع الإصابات الشائعة، ومنها: السقوط، والتواء الكاحل، وانخفاض سكر الدم، والرعاف، والكدمات.

وأوصت وزارة الصحة ضيوف الرحمن بارتداء الأحذية المناسبة، وتجنّب الأرضيات الزلقة وصعود المرتفعات أو الجبال، للوقاية من إصابات السقوط. وفي حالات التواء الكاحل والكدمات، ينبغي الالتزام بالإسعافات الأولية مثل استخدام الكمادات الباردة، ورفع القدم، وتجنّب الضغط عليها.

ودعت مرضى السكري إلى مراقبة مستوى السكر بانتظام، وتناول وجبات خفيفة بشكل متوازن. أما في حالات الرعاف، التي قد تنتج عن التعرّض للحرارة أو الجفاف، فيُوصى بالجلوس والانحناء للأمام مع الضغط بلطف على الأنف لمدة عشر دقائق، وإذا استمرت الحالة، تنصح الوزارة بالتوجه إلى أقرب مركز صحي أو الاتصال بالرقم (937) للحصول على الإرشاد اللازم.

وأكدت وزارة الصحة التزامها بتعزيز التوعية الصحية، وتقديم أعلى مستويات الرعاية لضيوف الرحمن، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والإسعافات الأولية، بما يُسهم في الحفاظ على سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك.