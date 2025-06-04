مدرب البحرين: جاهزون لمواجهة المنتخب السعودي

البلاد- المنامة

أكد الكرواتي دراغان تالاييتش، المدير الفني لمنتخب البحرين الأول لكرة القدم، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب السعودي، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال تالاييتش في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء: «أرحب بوسائل الإعلام السعودية. تنتظرنا مباراة قوية ومهمة للطرفين، وسيكون هناك ضغط كبير، لكننا حضرنا أنفسنا بأفضل صورة. نعرف جيدًا ما نريده من المباراة، ونسعى لتحقيق الفوز من أجل إسعاد الشعب البحريني».

وأضاف: «نحترم المنتخب السعودي وندرك قدراته جيدًا، وفي النهاية هي مباراة بين 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، وسنعمل جاهدين لتحقيق هدفنا غدًا».

وأشار تالاييتش إلى غياب بعض اللاعبين المؤثرين عن صفوف فريقه، مثل مهدي مدن والرميحي، بسبب الإصابة، لكنه أكد ثقته الكبيرة في المجموعة الحالية من اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع: «نرحب بالجماهير السعودية في البحرين، لكن جماهيرنا ستكون حاضرة غدًا وستدعم اللاعبين بكل قوة».

وحول صعوبة المواجهة المرتقبة، قال مدرب البحرين: «كأس الخليج انتهت، وهذه مباراة مختلفة تمامًا. المنتخب السعودي يمتلك مدربًا خبيرًا يعرف المجموعة الحالية من اللاعبين، ونحن سنلعب من أجل الفوز. ستكون مباراة صعبة جدًا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية».

وشدد تالاييتش على تركيز فريقه الكامل في المباراة، مؤكدًا: «لا نفكر في أي أمور أخرى أو نتائج المباريات الأخرى. نركز فقط على أرض الملعب، ونتمنى أن نحقق النقاط الست اللازمة للتأهل إلى الدور المقبل».